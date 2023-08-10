Суд по делу о геноциде в Сталинградской области продолжится 15 августа

В ходе слушаний суд допросил свидетелей, специалистов, историков и общественников

ВОЛГОГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Волгоградский областной суд 15 августа вернется к слушаниям по делу о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

В ходе очередных слушаний в четверг суд допросил свидетелей, специалистов, историков и общественников. В том числе была организована видео-конферец-связь с Ростовским областным судом и Санкт-Петербургским городским судом для допроса специалистов - доктора исторических наук, эксперта Российской академии наук Евгения Кринко и директора научно-исследовательского проекта "Цифровая история" Егора Яковлева. В суде также были допрошены свидетели преступлений нацистов - жители осажденного Сталинграда - 91-летняя Тамара Колбасина, 88-летняя Валентина Дробкова и 86-летний Алексей Божко. "С учетом обеспечения необходимости явки свидетелей, судом объявляется перерыв до 10 часов 15 августа 2023 года", - сказала судья.

В июне дело о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом, состоящее из 14 томов, поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора Волгоградской области. В пресс-службе судов региона сообщили, что материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии.

Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Белгородской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области) в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.