В Москве задержали организатора фиктивной юркомпании, похитившей более 10 млн рублей

По версии следствия, сотрудники организации могут быть причастны более чем к 70 фактам противоправной деятельности

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали семерых участников преступной организации, похитившей под видом юридических услуг более 10 млн рублей. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Западного округа столицы задержаны семеро жителей столичного региона. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой", - сказала она.

Как отметили в ведомстве, оперативники задержали предполагаемого организатора группы и шестерых его сообщников.

По данным МВД, криминальный бизнес организовали бывшие сотрудники организации, работавшей по принципу финансовой пирамиды. Используя базу данных обманутых вкладчиков, злоумышленники обзванивали их и предлагали помощь в возврате потерянных инвестиций. "Фигуранты сообщали, что якобы располагают закрытой информацией о финансах и имуществе организации-банкрота, с помощью которой можно вернуть вклады. Они убеждали граждан заключать договоры на оказание платных юридических услуг, однако свои обещания не выполняли. Потерпевшие, среди которых много пожилых людей, оказывались обманутыми дважды. Аферисты присваивали полученные деньги и переставали выходить на связь", - пояснила Волк.

По версии следствия, сотрудники организации могут быть причастны более чем к 70 фактам противоправной деятельности. Потерпевшим причинен ущерб на более чем 10 млн рублей.