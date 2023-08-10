В Кабардино-Балкарии в горах эвакуировали туриста с травмой ноги

В поисково-спасательных работах задействовали трех спасателей

НАЛЬЧИК, 10 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали на вертолете пострадавшего в горах Кабардино-Балкарии туриста из Москвы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 07:20 мск 10 августа поступила информация о том, что в Черекском районе, на горе Архимед, (высота 4 тыс. м) участники туристической группы, состоящей из двух человек, попросили о помощи. По предварительной информации, один турист сорвался со скалы, требуется эвакуация. С привлечением коммерческого вертолета спасатели эвакуировали пострадавшего туриста с горы и доставили в РКБ Нальчика", - говорится в сообщении.

На поисково-спасательные работы привлекались трое спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.