В Красноярске сотрудникам стройфирмы-банкрота выплатили 19 млн рублей долга по зарплате

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что заработную плату получили 73 сотрудника

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Задолженность по зарплате 73 сотрудникам красноярской строительной компании "Союз" в размере 19 млн рублей погашена. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"Прокуратура помогла 73 работникам обанкротившегося застройщика ЗАО ПСК "Союз" получить долгожданную зарплату в 19 млн рублей. Эффективной мерой оказалось привлечение социально-активной компании "Крассети", взявшей на себя обязательства по погашению задолженности. Прокуратура в кратчайшие сроки собрала основные данные о бывших работниках, их счетах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, оставшиеся долги перед сотрудниками "Союза" в размере 5 млн рублей будут возвращены им после самостоятельного обращения в прокуратуру.

В январе Октябрьский районный суд Красноярска приговорил бывшего председателя совета директоров строительной компании "Союз" к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за хищение более 91 млн рублей. Суд установил, что подсудимый растратил деньги, поступившие от собственников квартир для оплаты коммунальных услуг. Деньги были предназначены для расчетов с ресурсоснабжающими организациями.

В 2019 году компания была признана банкротом. С того времени сотрудники компании не могли получить свою зарплату.