В Сочи завершили ремонт всех поврежденных водоводов

Также ликвидировали подтопление проезжей части под мостом, произвели откачку воды из помещения с запорно-регулирующей арматурой

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Аварийные работы после прорыва магистрального водовода на пересечении улиц Чайковского и Гагарина в Сочи завершены, начат процесс наполнения системы, подача водоснабжения абонентам стабилизируется к вечеру в четверг. Об этом сообщается в Telegram-канале водоканала Сочи.

"В Сочи восстановили крупный водовод, ранее поврежденный на пересечении улиц Чайковского и Гагарина. Необходимые сварочные работы завершены. В данный момент начался процесс наполнения системы. Стабилизировать подачу ресурса окончательно планируется к вечеру сегодняшних суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при аварийной ситуации была временно подтоплена проезжая часть под мостом, последствия ликвидированы, также была произведена откачка воды из помещения с запорно-регулирующей арматурой.

Да этого днем в четверг в Сочи были устранены последствия еще двух аварийных ситуаций на сетях водоснабжения.

Ранее произошел прорыв водовода диаметром 300 мм. Перебои с водоснабжениям наблюдались по 40 улицам в Центральном и Хостинском районах Сочи.