В Волгограде задержали мужчину после стрельбы в кафе

Подозреваемый ранил трех человек

ВОЛГОГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Волгограде 34-летнего местного жителя, который устроил стрельбу в кафе и ранил троих мужчин. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"По данному факту полицейскими было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Злоумышленник, скрывавшийся на территории другого региона, был задержан. Им оказался 34-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе, возник конфликт, в ходе которого один из участников достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов, а после сел в машину и скрылся. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В июне неизвестный открыл стрельбу в кафе Black lion Красноармейского района Волгограда, ранив троих мужчин. В больницу с ранениями различных частей тела были доставлены мужчины 1979, 1999 и 2005 годов рождения. Стрелявший был объявлен в федеральный розыск.