В Твери восстановили электроснабжение после возгорания на подстанции

Причина происшествия устанавливается, на объекте работает комиссия

ТВЕРЬ, 10 августа. /ТАСС/. Электроснабжение в Заволжском районе Твери, нарушенное в среду из-за возгорания на подстанции "Северная", полностью восстановлено. В ремонтных работах были задействованы бригады "Тверьгорэлектро" и ПАО "Россети", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Завершены работы по восстановлению электроснабжения в Заволжском районе города Твери. В 10:00 мск налажено электроснабжение домов и объектов по улицам Фрунзе и П. Савельевой, к 12:00 мск - в частном секторе", - сказали в пресс-службе, добавив, что более 70% потребителей были подключены к электроснабжению накануне вечером.

Ранее в пресс-службе "Тверьгорэлектро" сообщали, что на подстанции "Северная" произошло возгорание кабельного сооружения, в котором располагаются силовые и контрольные кабели. Причина происшествия устанавливается, на объекте работает комиссия.

По данным пресс-службы облпрокуратуры, из-за возгорания в Заволжском районе без света оставались более 1,1 тыс. жилых домов частного сектора, 322 многоквартирных дома и 23 социальных объекта. В связи с этим прокураторой области и региональным СУ СКР проводятся проверки.