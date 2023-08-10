На Ставрополье осудили фигуранта дела о мошенничестве на 270 млн рублей

Его приговорили к двум годам колонии общего режима

СТАВРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Участника организованной преступной группы, действовавшей на Ставрополье в сфере страхования урожая, приговорили к двум годам колонии общего режима, сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры. В результате ущерб региональному бюджету оценивается в сумму более 270 млн рублей.

"Подсудимый контролировал заключение фиктивных договоров, осуществлял контроль за расчетами страховых премий, от которых в итоге зависели суммы похищаемых денежных средств. <…> Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком два года в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

По сообщению краевой прокуратуры, мужчина является жителем Московской области. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Вовлеченные в состав группы жители региона заключали договоры страхования урожая. Часть страховой премии оплачивалась за счет субсидии краевого Минсельхоза. В договорах мошенники специально предусматривали условия, согласно которым страховые случаи не могли быть признаны произошедшими. Уголовное дело в отношении остальных участников группы рассматривается в суде.