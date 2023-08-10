В Абхазии по дороге к озеру Рица в ДТП погибла россиянка

В РОВД Гудаутского района сообщили, что автомобиль перевернулся

СУХУМ, 10 августа. /ТАСС/. Туристка из России погибла в ДТП по дороге к высокогорному озеру Рица в четверг. Об этом журналистам сообщили в РОВД Гудаутского района.

"На 24-м километре автодороги "Бзыбь - озера Рица" автомобиль УАЗ перевернулся на обочину. В результате погибла туристка из России, 1959 года рождения. Еще несколько пострадавших доставлены в больницу города Гагра", - сказал сотрудник РОВД.

Ранее во вторник в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Гагрском районе погибли 66-летний местный житель и 27-летняя жительница Крыма.