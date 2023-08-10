В Югре в течение суток намерены локализовать крупные природные пожары на 2 тыс. га

К тушению привлекли более 300 работников Авиалесоохраны, "Центроспас-Югории", главного управления МЧС России по региону

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный планирует в течение суток локализовать все крупные возгорания природных пожаров, действующих на площади почти 2 тыс. га. Регион привлек в помощь почти 50 спасателей из соседней Тюменской области, сообщил ТАСС первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов.

"Ситуация с природными пожарами стабилизируется: планируется в течение суток локализация крупных возгораний. Сегодня в Югру прибудут 49 человек с Тюмени в помощь для ликвидации природных пожаров. Сейчас в Белоярском районе работают два вертолета Ка-32 и Ми-26 с водосливными устройствами, дополнительно в настоящее время не требуется [привлекать авиатехнику, в частности, самолеты Бе-200ЧС]", - сказал собеседник агентства.

По данным властей региона, в Югре идет тушение 23 лесных пожаров на площади 2 098,08 га, в том числе 6 пожаров в Белоярском районе на площади 1 905,2 га. Со среды их площадь выросла почти вдвое. В тушении пожаров задействованы более 300 работников Авиалесоохраны Югры, "Центроспас-Югории", главного управление МЧС России по Югре.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 162 ландшафтных пожара на площади 26 399,33 га, 548 лесных пожаров на площади 55 513,46 га, 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га.

В Югре действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.