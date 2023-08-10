В ХМАО охотник по ошибке выстрелил в школьника, перепутав его с гусями

Мальчик госпитализирован

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Житель Ханты-Мансийского автономного округа выстрелил в 15-летнего подростка, перепутав его с плавающими гусями. Школьник госпитализирован, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По предварительным данным, в Югре местный житель находился на реке Северная Сосьва вблизи деревни Кимкьясуй. Через некоторое время мужчина увидел плавающих у берега гусей и произвел выстрел из охотничьего ружья. Однако по ошибке он выстрелил в 15-летнего подростка. В результате мальчик получил травмы и был госпитализирован. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прокуратура региона проводит проверку по факту получения подростком травм в результате выстрела из охотничьего ружья. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Сургутской травматологической больницы, куда был доставлен пострадавший, мальчик получил травму головы и в настоящее время находится в стабильно тяжелом состоянии. "Ему была проведена сложная операция. Сейчас он находится в реанимации без сознания под наблюдением медиков. Ему оказывается вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.