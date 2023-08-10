Жителя Воронежа, сломавшего нос подростку, отправили под домашний арест

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)

ТАСС, 10 августа. Суд отправил под домашний арест 50-летнего жителя Воронежа, который во время конфликта в маршрутном такси ударил 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом фигуранту избран домашний арест до 6 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенного преступления, в ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение.

Конфликт произошел днем 4 августа. По предварительным данным, мужчине не понравилось, что подросток разговаривал всю дорогу по телефону, он сделал ему замечание, а затем применил насилие. В результате конфликта, по информации местных СМИ, у подростка диагностировали перелом носа.