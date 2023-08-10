В Ростове-на-Дону во время ливня произошел прорыв на водоводе

Затоплена улица

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Перебои с электричеством во время грозы в Ростове-на-Дону остановили ключевые водопроводные насосные станции, из-за чего произошел прорыв на одном из магистральных водоводов, в результате оказалась затоплена улица, специалисты устраняют аварию, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростовского водоканала.

"Специалисты выехали для обследования, чтобы понять, какие есть повреждения и разрушения, очевидно, что есть последствия. Сильно залило, улицу затопило, потому что диаметр трубы очень большой - 1 200 мм, это один из самых крупных водоводов, поэтому там достаточно нескольких минут. Проводится оценка и обследование, непрекращающийся дождь эту задачу усложняет", - уточнили ТАСС в пресс-службе Ростовского водоканала, добавив, что перебои с электроэнергией во время грозы остановили ключевые водопроводные насосные станции, из-за чего и произошел прорыв на водоводе.

Уточняется, что специалисты принимают оперативные меры, плавно перезапуская водопроводные насосные станции, чтобы не допустить аварийных ситуаций. В настоящее время используется резервная схема, на водоснабжение города ситуация не влияет. На месте аварии работают четыре бригады Ростовводоканала и девять единиц техники.

Ранее в администрации Ростова-на-Дону сообщали о подтоплении нескольких территорий и падении деревьев из-за ливня, на месте работают спасатели. Также из-за сильного ливня власти намерены периодически ограничивать движение на участке одной из крупнейших магистралей города - улице Малиновского, которую регулярно затапливает во время дождя.