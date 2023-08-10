В Москве задержали двоих мужчин, избивших подростков в переходе метро

Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Двое мужчин напали на подростков в переходе станции метро "Авиамоторная" в Москве и скрылись с места преступления. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, нападавшие задержаны.

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции столичного метрополитена была выявлена видеозапись, на которой двое агрессивно настроенных граждан нападают на двоих молодых людей в переходе станции метро "Авиамоторная", нанося удары руками и ногами в область головы и тела. После чего злоумышленники скрываются с места происшествия. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили их личности и задержали на станции метро "Котельники", - сообщили в пресс-службе.

По данным столичного главка МВД, нападавшими оказались 18-летний житель Санкт-Петербурга и 30-летний москвич, а потерпевшими - жители Рязанской области 16 и 18 лет.

Согласно заключению медиков, пострадавшие получили множество телесных повреждений различной степени тяжести. "В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в главке.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.