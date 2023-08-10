В Екатеринбурге пересмотрят дело мужчины, оскорбившего ребенка за шапку с буквой Z

Генеральная прокуратура изучила решение суда и нашла нарушения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве в отношении Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с символом специальной военной операции, прекращенное судом в Екатеринбурге, будет пересмотрено. В решении суда найдены существенные нарушения, сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генпрокуратуры России уголовное дело о нападении на школьника - сына участника СВО в Екатеринбурге - будет пересмотрено. Генеральная прокуратура изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление. Следует отметить, что совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ", - говорится в сообщении.

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву судебный штраф в размере 7 тыс. рублей. Инцидент произошел в апреле 2023 года и попал на видео. Мужчина обругал ребенка за то, что тот шел в шапке с буквой Z. По версии следствия, 21 апреля 2023 года подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика 2011 года рождения. Мужчина обвинялся по п. "а", "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением либо угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды).