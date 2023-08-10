В Великом Новгороде полиция изъяла агитационные материалы у отделения партии "Яблоко"

В ТИК сообщили, что электронный образ не соответствовал бумажному варианту, который был представлен в комиссию

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 августа. /ТАСС/. Полиция изъяла из офиса новгородского "Яблока" часть тиража агитационной газеты "Я за мир!", напечатанного в рамках агитационной кампании "Яблока" на выборах в городскую думу Великого Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба новгородского отделения партии.

"Полиция изъяла часть тиража газеты "Я за мир!", напечатанного в рамках агитационной кампании "Яблока" на выборах в городскую думу Великого Новгорода. Полицейские сослались на заявление территориальной избирательной комиссии (ТИК) Великого Новгорода, в котором было сказано, что предоставленные в избирком печатный и электронный макеты газеты якобы не соответствуют друг другу", - отмечается в сообщении. Источник в правоохранительных органах данную информацию подтвердил, однако, официальным комментарием полиции ТАСС не располагает.

Как сообщили ТАСС в территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода, в конце июля от уполномоченного представителя данной партии Анны Черепановой поступили в ТИК агитматериалы.

"Поступил агитационный материал, она (Анна Черепанова - прим. ТАСС) также приложила уведомление, платежку, согласие на использование высказываний физических лиц в этом материале и электронный образ на диске, ну и вот на бумажном виде вот этот самый материал. При приеме мы проверяли все выходные данные, которые необходимо в соответствии с законом", - сообщили в ТИК. После проверки данные агитматериалы были приняты, но 3 августа в комиссию поступило обращение от избирателя, которое было рассмотрено на рабочей группе в присутствии представителей партии.

"Электронный образ, представленный партией, не соответствовал бумажному варианту, представленному в комиссию. В ее (Анны Черепановой - прим. ТАСС) присутствии на рабочей группе было сообщено о недопустимости распространения данного материала с нарушениями. На следующий день мы обратили в УМВД с просьбой о пресечении", - сообщили в ТИК.

Как пояснили в ТАСС в избиркоме, агитационный материал представлял собой пронумерованный материал, содержащий вкладку без нумерации, где по закону партия должна была указать о статусе иноагента одного из кандидатов. В представленных материалах в электронном виде это было сделано, но в печатном варианте информация об иноагентстве была представлена на дополнительной вкладке, которую при распространении представители партии изымали, тем самым нарушая закон.

В Новгородской области с 8 по 10 сентября пройдут выборы глав районов, органов местного самоуправления и депутатов городской Думы. На выборах в Думу Великого Новгорода было зарегистрировано 164 кандидата. Всего в области пройдет 21 избирательная кампания муниципального уровня, для участия в ней зарегистрировано 488 кандидатов.