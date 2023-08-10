В Нахабине двое мужчин устроили драку со стрельбой

Участников инцидента госпитализировали

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Двое жителей Нахабино устроили драку со стрельбой. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, оба участника конфликта госпитализированы.

"Между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку - один из них открыл огонь из принадлежащего ему травматического пистолета в своего оппонента, который перехватил оружие и выстрелил в руку его владельца. Участники инцидента с телесными повреждениями госпитализированы. Средство самообороны ограниченного поражения изъято", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, конфликт произошел 9 августа. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.