10 августа, 11:41

В Нахабине двое мужчин устроили драку со стрельбой

Участников инцидента госпитализировали

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Двое жителей Нахабино устроили драку со стрельбой. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, оба участника конфликта госпитализированы.

"Между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку - один из них открыл огонь из принадлежащего ему травматического пистолета в своего оппонента, который перехватил оружие и выстрелил в руку его владельца. Участники инцидента с телесными повреждениями госпитализированы. Средство самообороны ограниченного поражения изъято", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, конфликт произошел 9 августа. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке. 

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