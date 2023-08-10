В Омске зафиксировали выбросы ядовитого хлорида водорода

В Минприроды региона отметили, что от жителей города поступали жалобы на резкий химический запах

ОМСК, 10 августа. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлорида водорода зафиксировано в двух округах Омска, жители которого жаловались на химический запах. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

"9 августа 2023 года содержание хлорида водорода составило 2,1 ПДК в Октябрьском округе и 2,7 ПДК в Советском округе. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный", - говорится в сообщении. В Минприроды Омской области добавили, что от жителей города поступали жалобы на резкий химический запах.

В Омске ночью действовал режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%. Последние две недели этот режим вводится практически ежедневно. Ранее в региональном минприроды заявили, что повышенное содержание вредные веществ в атмосфере свидетельствует о том, что предприятия не соблюдают предписание о снижении выбросов.

С начала месяца в городе неоднократно выявляли выбросы сероводорода. 2 августа было зафиксировано 1,89 ПДК, 3 августа - 1,5 ПДК этого вещества, а также 1,6 ПДК изопропилбензола, в ночь с 8 на 9 августа - от 1,1 до 7,12 ПДК в двух округах Омска. Информация о превышения передается в надзорные органы для принятия мер реагирования.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омск в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.

Хлорид водорода при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы, может привести к смерти.