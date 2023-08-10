Суд до 5 сентября отложил дело наемников "Азова" из-за отсутствия адвоката

Следующее заседание назначили на 14:00 мск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд перенес на 5 сентября рассмотрение уголовного дела в отношении пяти иностранных наемников националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), в числе которых швед, хорват и трое подданных Великобритании, входившие в состав нацбатальона и других вооруженных формирований Украины, из-за отсутствия адвоката, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Назначить следующее заседание на 14:00 мск 5 сентября", - сказал председательствующий по делу судья.

В конце мая суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о направлении запроса в Минобороны РФ о местонахождении пяти иностранных наемников "Азова", в числе которых швед, хорват и трое подданных Великобритании, входившие в состав нацбатальона и других вооруженных формирований Украины.

Швед Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег и британцы Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл, обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество), входили в "Азов" и другие вооруженные формирования, их взяли в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе "Азовсталь".