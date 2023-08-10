В Ленобласти возбудили уголовное дело против группы подростков, нападавших на детей

В поселке Янино несовершеннолетние отнимали личные вещи у детей, избивали их, снимали происходящее на видео и размещали в социальных сетях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Следственный комитет после проверки информации в социальных сетях и СМИ возбудил уголовное дело о хулиганских действиях группы подростков, которые нападали на детей во Всеволожском районе Ленинградской области, отнимали у них личные вещи и избивали. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК России по Ленинградской области по результатам проведенной по данному факту процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что в поселке Янино группа несовершеннолетних нападает на детей, отнимает личные вещи и избивает, снимая происходящее на видео и размещая в социальных сетях. В среду об инциденте в Янино с участием двух 16-летних подростков сообщала также пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, один из участников конфликта, сын мигрантов из ближнего зарубежья, вечером 8 августа напал на другого с предметом, похожим на пистолет, и попытался отобрать футболку. По заявлению матери потерпевшего наряд полицейских оперативно выехал на место и доставил в отдел нарушителя. Его пистолет оказался игрушечным, а самого подростка после разъяснительной беседы передали родителям.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ, по возбужденному делу сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, обстоятельства преступлений и причастные к ним лица устанавливаются. Доклад о результатах проверки направили главе ведомства Александру Бастрыкину, который ранее также заинтересовался ситуацией в Янино.