Слушания по апелляции на арест социолога Кагарлицкого назначены на 14 августа

Его обвиняют в призывах к терроризму с использованием интернета

СЫКТЫВКАР, 10 августа. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми рассмотрит 14 августа жалобу от адвоката социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) на его арест, сообщила пресс-служба суда.

Ранее Сыктывкарский городской суд арестовал Кагарлицкого до 24 сентября. Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета, публичное оправдание или пропаганда терроризма).

"Апелляционное рассмотрение жалобы адвоката на постановление Сыктывкарского городского суда от 26 июля <...> назначено Верховным Судом Республики Коми на 14 августа 2023 года", - говорится в сообщении суда.

Дело ведет управление ФСБ России по Республике Коми. Оно посчитало, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем посте в Telegram-канале Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту. Дело возбуждено и расследуется в Сыктывкаре, поэтому Кагарлицкий этапирован туда.

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иностранным агентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в РФ в список иноагентов), который финансируется из Германии.