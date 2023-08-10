10 августа, 12:21

Китай объявил высокий уровень опасности в связи с ливнями в уезде недалеко от границы с РФ

В отдельных районах ожидается выпадение 100 мм осадков в течение трех часов

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Метеорологическая служба северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в связи с сильными ливнями объявила высокий (красный) уровень опасности в уезде Танъюань, который расположен всего в 50 км от границы с Россией (с Еврейской автономной областью). Как отмечается в распространенном заявлении, в отдельных районах ожидается выпадение 100 мм осадков в течение трех часов.

В связи с возникшими рисками администрация региона отдала распоряжение компетентным ведомствам быть готовыми к проведению поисково-спасательных работ. Все официальные мероприятия в уезде отменены, компании и общественные организации приостановили деятельность.

Местные власти предупреждают об опасности возникновения наводнений и оползней. 

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