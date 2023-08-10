Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности

АСТРАХАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. В центре Астрахани произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В 14:51 в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома в Кировском районе Астрахани, улица Свердлова, дом №60. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.

В 16:07 пожар локализовали. "Площадь пожара - 200 кв. м", - уточнили в ведомстве.

На месте от МЧС задействовали 13 единиц техники и 51 человека личного состава.