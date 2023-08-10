КНР выделила более $200 млн для ликвидации последствий стихии в нескольких районах страны

Средства направляются прежде всего на восстановление объектов водного хозяйства

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Китайские власти выделили 1,5 млрд юаней (более $200 млн) для ликвидации последствий удара тайфуна "Доксури" с сильными ливневыми дождями на северо-востоке страны. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов и Министерства водного хозяйства КНР.

Средства направляются прежде всего на восстановление объектов водного хозяйства, таких как плотины и насосные станции.

В последних числах июля - начале августа на Пекин и провинцию Хэбэй обрушились мощные ливни, которые принес тайфун. В отдельных местах выпало рекордное (более 740 мм) количество осадков. Сотни тысяч жителей были эвакуированы, 33 человека погибли. Экономике столицы и указанной провинции, население которых в совокупности составляет около 100 млн человек, нанесен ущерб в размере нескольких миллиардов долларов.