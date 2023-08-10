10 августа, 13:10

В Северной Осетии перевернулась патрульная машина

Госпитализировали двоих полицейских

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Патрульная машина перевернулась на автодороге селения Эльхотово в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"На объездной автодороге села Эльхотово произошло ДТП с участием патрульного автомобиля Lada Granta. По предварительной информации, автомобиль опрокинулся, двигаясь со стороны селения Эльхотово в сторону города Прохладный. В результате ДТП водитель и пассажир были доставлены в РКБ Владикавказа, в настоящее время проходят осмотр у врачей", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
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