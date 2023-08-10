Суд назначил исправительные работы помощнику депутата Госдумы в Коми за грабеж

В офисе партии в Сыктывкаре он повалил посетительницу на пол, несколько раз ударил и отобрал iPhone 11

СЫКТЫВКАР, 10 августа. /ТАСС/. Помощника депутата Госдумы от Республики Коми Илья Болобан признали виновным в грабеже. Его приговорили к одному году исправительных работ, сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

"Сыктывкарским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении Ильи Болобана, обвиняемого по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья". Приговором суда Болобану назначено наказание в виде принудительных работ сроком на один год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства с самостоятельным следованием в исправительный центр после получения предписания в УФСИН России по Республике Коми", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 27 марта 2023 года Болобан, находясь в помещении республиканского отделения КПРФ в Сыктывкаре совместно с другим с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, открыто похитили мобильный телефон iPhone 11 у потерпевшей, причинив ей физическую боль. Моральные и имущественные страдания потерпевшей оценены в 20 тыс. рублей.

По версии следствия, Болобан, "действуя из корыстных побуждений и осознавая, что его преступные действия понятны для потерпевшей посетительницы, повалил ее на пол и нанес ей множественные удары руками по телу и похитил у нее сотовый телефон стоимостью 59 тыс. рублей". Следователи провели обыски у членов регионального отделения КПРФ в Коми в связи с хищением мобильного телефона, а также в офисе партии в Сыктывкаре.

До вступления приговора в силу мера пресечения Болобану изменена на подписку о невыезде. Его освободили из-под стражи в зале суда.