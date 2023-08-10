При обстреле села Брянской области со стороны ВСУ погиб один человек

Пострадали двое

ТАСС, 10 августа. При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Чаусы Брянской области один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщил в четверг губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировал глава региона.

Также, по словам губернатора, в результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия. "Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил Богомаз.