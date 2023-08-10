10 августа, 13:40,
обновлено 10 августа, 13:45
Военная операция на Украине

При обстреле села Брянской области со стороны ВСУ погиб один человек

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

Пострадали двое

ТАСС, 10 августа. При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Чаусы Брянской области один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщил в четверг губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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"ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировал глава региона.

Также, по словам губернатора, в результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия. "Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил Богомаз. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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