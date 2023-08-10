Московский пенсионер отдал мошенникам за несколько месяцев более 17 млн рублей

По данным следствия, злоумышленники убедили мужчину снять деньги со своих счетов и перевести их якобы в целях безопасности на несколько подконтрольных им банковских карт, а оставшуюся часть денежных средств передать курьеру

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Телефонные мошенники под видом сотрудников банка убедили 82-летнего жителя Москвы перевести им более 17 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"На протяжении нескольких месяцев обманутый пенсионер переводил злоумышленникам денежные средства. Материальный ущерб составил более 17 млн рублей", - сказали в пресс-службе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации столичного главка МВД, мужчине на домашний телефон поочередно позвонили представившиеся сотрудником безопасности банка и сотрудником спецслужб. Мошенники убедили мужчину снять деньги со своих счетов и перевести их якобы в целях безопасности на несколько подконтрольных им банковских карт, а оставшуюся часть денежных средств передать курьеру, который приехал к нему домой.