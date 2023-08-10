В Китае арестовали более 500 человек в рамках операции по борьбе с Deepfake-мошенниками

В ходе кампании раскрыто в общей сложности 79 подобных дел, сообщили в Министерстве общественной безопасности

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Китайская полиция арестовала 515 человек в рамках кампании, направленной против мошенничества с использованием Deepfake. Об этом, как передает агентство Xinhua, было заявлено на пресс-конференции в Министерстве общественной безопасности КНР.

Deepfake - технология подделки с помощью компьютерных алгоритмов контента, например, изменение лиц и голосов в видео- и аудиозаписях. В ходе кампании раскрыто в общей сложности 79 подобных дел, сообщил ответственный сотрудник отдела кибербезопасности министерства Сунь Цзиньфэн.

"Полиция внимательно следит за покушениями на личную информации граждан, злоупотреблением передовыми технологиями, такими как ChatGPT, облачные данные, блокчейн и Deepfake", - сообщил Сунь Цзиньфэн. По его словам, для пресечения таких правонарушений будет применяться жесткий подход".

С 2020 года министерство ежегодно запускает кампании "За чистоту киберпространства", направленные на борьбу с нарушениями в области безопасности персональных данных. За последние три года, отметил Сунь Цзиньфэн, полиция раскрыла 36 тыс. дел такого рода. Задержаны 64 тыс. подозреваемых. Было выявлено более 300 млн интернет-аккаунтов, через которые осуществлялись незаконные действия.