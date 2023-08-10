Суд назначил условные сроки мужчинам, по вине которых при демонтаже школы погиб ребенок

Они незаконно привлекли несовершеннолетних к разбору конструкций, и при выполнении работ произошло обрушение железобетонных элементов здания

ТАСС, 10 августа. В Кировской области двух жителей Котельнича, по вине которых при разборе конструкций школы погиб несовершеннолетний, приговорили к условным срокам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Мужчины 43 и 50 лет признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил мужчинам наказание в виде двух лет и шести месяцев и двух лет и трех месяцев лишения свободы соответственно. Вместе с тем, вопреки позиции прокуратуры, с учетом данных о личности, иных смягчающих обстоятельств, суд постановил отбывать назначенные наказания условно, установив по каждому наказанию испытательный срок три года", - сообщили в прокуратуре Кировской области.

По данным следствия, в середине августа 2022 года один из обвиняемых приобрел аварийное здание бывшей школы в Котельниче для его демонтажа и получения строительных материалов. При проведении работ оба фигуранта уголовного дела не обеспечили соблюдение норм технического регламента о безопасности зданий и сооружений, правил по охране труда и незаконно привлекли несовершеннолетних к разбору аварийного объекта. При выполнении монтажных работ произошло обрушение железобетонных элементов здания школы. В результате происшествия один несовершеннолетний погиб, еще один пострадал.

Обвиняемые признали вину в содеянном на досудебной стадии и возместили родителям подростков причиненный моральный вред.

Как пояснили в прокуратуре, ведомство не согласно с решением суда и намерено подать апелляционную жалобу. Ранее по этому делу вынесли оправдательный приговор, однако апелляционная инстанция это решение отменила.