Обстрел ВСУ Брянской области и новый вариант омикрон-штамма EG.5. Главное за 10 августа

Обстрел ВСУ Брянской области

В результате обстрела со стороны ВСУ села Чаусы Брянской области погибли два человека. Еще двое получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Также глава области отметил, что в результате обстрела повреждены имущества сельхозпредприятия.

Новый вариант омикрон-штамма EG.5

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма EG.5. ВОЗ рекомендовала странам делиться информацией о распространении EG.5, а также проводить исследования изменений в тяжести заболевания COVID-19.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России обнаружили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5. Их выявили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. В ведомстве подчеркнули, что в стране этот вариант "пока не получил широкого распространения".

Переход ОСК в доверительное управление ВТБ

ВТБ получит в доверительное управление от государства 100% акций Объединенной судостроительной корпорации, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

Банку предстоит привлечь инвестиции и вывести холдинг в прибыль. При этом объявленные изменения не повлияют на выполнение гособоронзаказа заводами, входящими в ОСК, сообщили в корпорации.

Убийство кандидата в президенты Эквадора

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборной встречи, которая прошла вечером 9 августа в столице страны Кито. Полиция задержала шестерых подозреваемых, один из них был смертельно ранен.

Президент страны Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в стране в связи с происшествием. Ответственность за убийство взяла на себя одна из крупнейших в Эквадоре банд Los Lobos.

Штраф "Вымпелкому" за демонстрацию ЛГБТ

Суд оштрафовал компанию "Вымпелком" на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ без соответствующей возрастной маркировки. Поводом для составления протокола стали несколько фильмов, размещенных на "Билайн ТВ", в том числе "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник" без маркировки "18+".