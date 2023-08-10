В Тверской области нашли пропавших женщину с двухлетней дочерью

По данным прокуратуры, они уходили из дома из-за внутрисемейного конфликта

ТВЕРЬ, 10 августа. /ТАСС/. Пропавшие в Тверской области женщина с двухлетней дочерью, поиски которых начались 7 августа, самостоятельно вернулись домой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"К настоящему времени мать с ребенком вернулись домой. В ближайшее время женщину опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств безвестного отсутствия", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 7 августа женщина 1993 года рождения вместе с двухлетней дочерью ушла из дома и перестала выходить на связь. В связи с этим региональное следственное управление СК России организовало проверку.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что мать покинула дом из-за внутрисемейного конфликта. Сообщается, что семья состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.