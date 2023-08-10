Суд Петербурга оштрафовал Невзорова на 20 тыс. рублей за разжигание ненависти

В конце июля Приморский суд уже штрафовал журналиста на 40 тыс. рублей за то, что в марте публицист разместил в своем Telegram-канале публикацию без маркировки иноагента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 20 тыс. рублей журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) за разжигающие ненависть высказывания, которые тот допустил, в частности, в отношении президента России, военных и актеров. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), в отношении Александра Невзорова. Суд признал Невзорова виновным и назначил штраф в 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, дело в отношении Невзорова ранее инициировала городская прокуратура. Из материалов следует, что в феврале 2023 года на канале "Александр Невзоров" в YouTube было размещено интервью самого Невзорова белорусской службе "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом). В нем спикер допустил возбуждающие ненависть и унижающие достоинство высказывания о президенте России, жителях страны и событиях 2014 года в Крыму. В том же канале была размещена передача из цикла "Маленькие невзоровские среды. Saint-Petersburg", где Невзоров таким же образом высказался о российской армии, актерах, а также специальной военной операции и русской истории.

Проведенная экспертиза показала, что видеоматериалы содержат признаки унижения достоинства граждан России и Белоруссии, в том числе военнослужащих, представителей органов власти, сценических искусств, казаков и священнослужителей.

В конце июля Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал Невзорова на 40 тыс. рублей за то, что в марте публицист разместил в своем Telegram-канале публикацию без маркировки иноагента. По данным суда, Невзоров покинул страну 12 марта 2022 года, после чего в Россию не возвращался. В феврале Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии за распространение дезинформации о российской армии - по данным следствия, в марте 2022 года Невзоров дважды опубликовал в сети заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами России родильного дома в Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан, а источниками изображений были украинские СМИ.