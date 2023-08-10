Жильцы дома в Астрахани, где взорвался газ, возвращаются в свои квартиры

По словам главы города Олега Полумордвинова, коммуникации дома восстановили

АСТРАХАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Жильцы дома в Астрахани, чьи квартиры не пострадали от пожара в результате взрыва бытового газа, могут вернуться в свое жилье, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов.

"Силами муниципальных предприятий "Астрводоканал", "Горэлектросеть", а также ПАО "Россети-Юг" и местного ТСЖ, электро- и водоснабжение дома по адресу улица Адмирала Нахимова, №38, восстановлено, за исключением квартир, пострадавших от пожара. Жильцы могут возвращаться домой", - написал Полумордвинов.

Как уточнили журналистам в пресс-службе администрации Астрахани, жильцы, чьи квартиры пострадали при ЧП, могут получить социальную помощь, обратившись в Центр социальной поддержки населения Советского района.

Ранее Полумордвинов сообщал, что согласно предварительному заключению специализированной организации, проблем с несущей способностью здания нет. Для жильцов пострадавшего дома развернули пункт временного размещения в местной школе.