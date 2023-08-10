СМИ: в Норвегии из-за наводнения эвакуировали более 3 800 человек

Плотину ГЭС Браскерейдфосс к северо-востоку от Осло ранее прорвало под напором реки Гломма, вышедшей из берегов после принесшего необычно большое количество осадков циклона

СТОКГОЛЬМ, 10 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 3 885 человек покинули свои дома в Норвегии из-за наводнений и оползней, вызванных циклоном "Ханс". Об этом сообщает агентство NTB.

Из города Ол на западном побережье страны были вынуждены уехать 1 тыс. человек, 1 714 - из города Хёнефосс в центральной части страны. Общее количество эвакуированных пока не подсчитано точно, поскольку некоторые из них уже вернулись домой.

По данным NTB, в среду было эвакуировано 3 тыс. человек. Управление общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям задействовало 12 вертолетов для спасательных работ, им помогают вертолеты полиции и ВС. Страховые компании Норвегии сообщили о тысячах убытков в связи с циклоном.

Накануне плотину норвежской ГЭС Браскерейдфосс к северо-востоку от Осло прорвало под напором реки Гломма, вышедшей из берегов после принесшего необычно большое количество осадков циклона. Полиция также приняла решение об эвакуации остальных жителей округи. Дорожное управление объявило всеобщую чрезвычайную ситуацию из-за перекрытия национальных и местных дорог в связи с экстремальными погодными условиями.