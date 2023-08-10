В ДНР боевика "Азова" приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

Анатолия Килюшика также обязали выплатить родственникам пострадавшей стороны 20 млн рублей

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил командира отряда спецназначения "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Анатолия Килюшика к 25 годам колонии строгого режима за расстрел жителя Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего командира 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 2-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Анатолия Килюшика. Он признан виновным по пунктам "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 апреля 2022 года в Мариуполе боевики группировки задержали мирного жителя и доставили его в административное здание на проспекте Нахимова, где командир отделения отдал приказ об убийстве мужчины. Исполняя приказ, Килюшик вывел его на улицу и произвел из пистолета-пулемета не менее двух прицельных выстрелов в голову и верхнюю часть туловища. От полученных ранений он умер на месте.

Комментарий сотрудника СК России © СК России

В пресс-службе СК РФ сообщили ТАСС, что мужчина не принимал участие в боевых действиях, а доставлял гуманитарную помощь. "Причастность Килюшика к совершению преступления подтверждается совокупностью доказательств, в том числе показаниями других участников украинских вооруженных формирований, допрошенных по уголовному делу. Следствием были допрошены свидетели из числа местного населения, которые пояснили, что погибший занимался доставкой гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Его тело с огнестрельными ранениями они видели с завязанными за спину руками и повязкой на глазах. В ходе предварительного следствия Килюшик признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствием установлены вышестоящие должностные лица, которые отдавали приказы о совершении этого преступления. Принимаются меры к установлению их местонахождения", - сказали в СК.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, Килюшику также придется выплатить родственникам пострадавшей стороны 20 млн рублей.