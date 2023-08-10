10 августа, 15:38,
обновлено 10 августа, 15:52
Военная операция на Украине

В Новой Каховке при ударе ВСУ погиб один мирный житель

Еще один человек получил серьезное ранение, из-за обстрела его не может забрать скорая, сообщил оперштаб региона

ГЕНИЧЕСК, 10 августа. /ТАСС/. Один мирный житель погиб в результате удара Вооруженных сил Украины по Новой Каховке, еще один получил серьезное ранение, из-за обстрела его не может забрать скорая. Об этом сообщили журналистам в оперштабе региона.

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"В результате артобстрела один гражданский погиб, второй сильно ранен в голову, живот, руку. Скорая не может забрать, идут обстрелы", - сказал представитель региона.

Новая Каховка находится на левом берегу Днепра, в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения в Херсонской области. Город ежедневно подвергается обстрелам украинских военных. 

Теги:
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