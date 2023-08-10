Следствие завершило сбор доказательств по делу бывшего топ-менеджера Merlion

Мосгорсуд продлил срок содержания Вячеслава Симоненко под стражей на три месяца

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера компании Merlion Вячеслава Симоненко передано для ознакомления обвиняемому, сбор доказательств завершен. Об этом ТАСС сообщил представитель потерпевших по делу Георгий Поспелов.

"Учитывая, что все следственные действия с участием Симоненко выполнены, а его вина в совершении инкриминируемых ему преступлений, по мнению следствия, полностью доказана, в связи с большим объемом уголовного дела и множественностью его эпизодов принято решение о выделении в отношении него дела в отдельное производство и направления его в суд для рассмотрения по существу", - сказал адвокат.

Мосгорсуд продлил срок содержания Симоненко под стражей на три месяца.

Ранее Красногорский городской суд Московской области приговорил бывшего адвоката Вадима Лялина к 5 годам и 6 месяцам колонии за хищение денег у совладельцев компании Merlion. По версии следствия, Лялин совместно с другими фигурантами выделенных в отдельные производства дел совершил попытку рейдерского захвата ряда коммерческих фирм.

Согласно версии потерпевших, Лялин когда-то защищал совладельцев Merlion Олега Карчева, Алексея Абрамова, Владислава Мангутова и Бориса Левина, арестованных по подозрению в организации покушения на убийство Симоненко. Пока подозреваемые находились в СИЗО по ложному обвинению, Лялин предложил своему знакомому Ноеву похитить имущество ООО "Ситилинк", "Тегрус", "Верисел-трейдинг" и "Хаскел", принадлежавших его подзащитным. Лялин убедил гендиректоров этих ООО заключить с ними и подконтрольным ему ООО "Юридическая компания "Логос" договоры на оказание юридических услуг, которые не намеревался исполнять. Гендиректора с ноября 2020 по февраль 2021 года выплатили им за неоказываемые юридические услуги 7 500 000 рублей. Лялин и Ноев распорядились деньгами по собственному усмотрению. В ходе следствия и суда Лялин полностью признал вину в двух преступлениях. Лялин ранее защищал футболиста Романа Широкова и бывшую супругу футболиста Павла Мамаева.

Позже все совладельцы Merlion были освобождены из-под стражи, уголовное дело в отношении них было прекращено. Симоненко был задержан и обвинен в даче заведомо ложных показаний, ложном доносе и фальсификации доказательств.