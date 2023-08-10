Не менее восьми человек пострадали из-за взрыва в сталелитейном комплексе в Иране

Взрыв вызвала кратковременная утечка воды, заявил генеральный директор компании Esfarayen Industrial Complex

ТАСС, 10 августа. По меньшей мере восемь человек пострадали в результате взрыва в плавильном цехе сталелитейного комплекса в провинции Северный Хорасан на севере Ирана. Об этом сообщил генеральный директор компании Esfarayen Industrial Complex Алиреза Аргаи.

"Около 11 часов сегодня в четверг, 19 мордада (соответствует 10 августа по григорианскому календарю - прим. ТАСС), кратковременная утечка воды вызвала взрыв в плавильной части комплекса, - приводит его слова агентство ISNA. - В результате инцидента несколько рабочих получили ранения".

По сведениям гендиректора промышленного комплекса, травмы шести человек оцениваются как легкие, они проходят лечение амбулаторно. Еще двое госпитализированы, один из пострадавших получил тяжелые травмы.

Компания уже начала ремонт оборудования. Информация о размере материального ущерба пока не приводится.