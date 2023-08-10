На Украине передали в суд дело о получении взятки замглавы Одесской области

Согласно заявлению офиса генпрокурора страны, его обвиняют в получении $10 тыс. неправомерной выгоды

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Офис генпрокурора Украины передал в суд дело против замглавы Одесской областной военной администрации (ОВА) Игоря Ткачука, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"За получение $10 тыс. неправомерной выгоды будут судить заместителя председателя Одесской ОГА и его сообщников, - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. - Прокуроры офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя председателя Одесской областной государственной администрации и его сообщников по факту злоупотребления полномочиями". В Генпрокуратуре не называют имена и фамилии фигурантов, однако, по информации украинского издания "Страна", речь идет об Игоре Ткачуке, которого задержали в марте этого года.

По версии следствия, замглавы Одесской ОВА вместе с сообщниками требовали у гражданина взятку в $5 тыс., обещая повлиять на руководителей коммунального предприятия для принятия решения о трудоустройстве. Позднее Ткачук требовал у этого же человека аналогичную сумму за влияние на судей с целью принятия решения по хозяйственному делу.