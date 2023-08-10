Росприроднадзор выявил превышения ПДК по нефтепродуктам и меди в стоках в реку Ленобласти

ГУП "Леноблводоканал" грозит приостановка деятельности на три месяца в части сброса неочищенных стоков в реку через навесной коллектор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Неочищенные канализационные стоки обнаружили в реке Перовке в Ленинградской области во время неплановой проверки после жалоб жителей. В стоках зафиксировали превышения по нефтепродуктам, меди, железу и другим показателям, сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

"Нарушение выявлено при проведении внеплановой проверки, проведенной по жалобе жителей поселка Перово. Установлено, что очистные не работают. Канализационные стоки сбрасываются без очистки. В стоках экспертной лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ" выявлены превышения по фосфат-ионам, нефтепродуктам, железу, марганцу, меди, цинку анионным поверхностно-активным веществам", - говорится в сообщении.

СЗМУ Росприроднадзора направило в Выборгский городской суд материалы административного производства в отношении ГУП "Леноблводоканал", который использует реку Перовку без специального решения. Ведомство просит применить в отношении предприятия меру административного наказания в виде приостановки деятельности на три месяца в части сброса неочищенных стоков в реку через навесной коллектор.

В пресс-службе также уточнили, что ГУП "Леноблводоканал" выдано предписание об устранении выявленных нарушений. На момент публикации официальный комментарий предприятия получить не удалось.