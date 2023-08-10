10 августа, 15:59,
обновлено 10 августа, 16:43

В Петербурге при опрокидывании грузовика на иномарку на КАД погибли два человека

По данным МЧС, пострадали двое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. На кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге грузовик опрокинулся на другой автомобиль на другой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу. К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Как уточнили в полиции, около 16:10 22-летний водитель грузового автомобиля Iveco при съезде с КАД на Краснофлотское шоссе не справился с управлением и совершил столкновение сначала с силовой опорой, а затем по касательной с автомобилем Toyota RAV4 под управлением 58-летней женщины, а после опрокинул самосвал на микроавтобус Volkswagen Caravelle под управлением 38-летней женщины.

"В результате ДТП водитель Iveco госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина-водитель Volkswagen и ее пожилая пассажирка, по предварительным данным, скончались (находятся под опрокинувшимся автомобилем)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в салоне находились трое детей семи-восьми лет, они не пострадали. В ГИБДД продолжают устанавливать детали происшествия. Ранее в МЧС сообщали о двух пострадавших. 

В пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга также сообщили, что ДТП произошло на 116-м км Невской стороны. На этом участке образовалась пробка не менее 1 км.

В новость внесены изменения (19:41) - уточнятся число погибших и пострадавших.  

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
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