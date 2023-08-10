В Дагестане около 60 тыс. человек остаются без электроснабжения из-за аномальной жары

В республике все службы перевели на усиленный режим работы для устранения аварийных отключений

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Порядка 60 тыс. человек, по данным на вечер четверга, остаются без электроснабжения в Дагестане из-за отключений электроэнергии, связанных с аномальной жарой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго региона.

"По данным на 18:00, без электроснабжения остаются порядка 60 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жара, которая наступила в регионе, привела к массовым отключениям энергоснабжения в нескольких городах и районах республики. 9 августа загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. Из-за нагрузки на подстанциях ввели временные отключения в Махачкале, Каспийске и Дербенте. Глава Дагестана Сергей Меликов 10 августа сообщил, что все службы, включая республиканское правительство и муниципальные власти, перевели на усиленный режим работы для устранения аварийных отключений в регионе.