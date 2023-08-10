Бывший полицейский признал вину в помощи убийцам Дугиной

Иван Рыбин сообщил, что передавал им информацию о погибшей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал вину в передаче за деньги информации о погибшей в теракте журналистке Дарье Дугиной. Об этом на заседании Басманного суда Москвы заявил защитник Рыбина.

"Мой подзащитный признал вину", - сказал адвокат.

Согласно материалам дела, Рыбин систематически "пробивал" информацию о тех или иных гражданах. В результате одного из эпизодов предоставленные экс-полицейским данные попали в руки организаторов убийства Дугиной.

Рыбин содержится под арестом, он обвиняется в двух преступлениях - в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Само уголовное дело был возбуждено 11 апреля, а через несколько дней фигуранта задержали и допросили. По каждому из деяний арестованному грозит до четырех лет лишения свободы.