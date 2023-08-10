На Ямале два лесных пожара локализовали на площади 1,1 тыс. га

За сутки на очаги возгораний в регионе сбросили 126 тонн воды

ТАСС, 10 августа. В Надымском районе ЯНАО локализовали два лесных пожара на площади 1,1 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Совместными усилиями два пожара локализованы на площади 1,1 тыс. га. За прошедшие сутки ликвидированы три природных пожара на площади 69 га", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к тушению пожаров привлекли более 200 человек из личного состава "Ямалспаса", аэромобильной группировки Ямало-Ненецкого автономного округа, пожарного десанта из Тюмени, Иркутска и Архангельска. Используется вертолетная техника, патрульный самолет и самолет-амфибия Бе-200. За сутки сбросили 126 тонн воды.

Режим ЧС муниципального характера ввели в лесах Надымского и Пуровского районов. 8 августа власти ЯНАО ввели режим ЧС регионального характера в лесах из-за природных пожаров на всей территории региона.