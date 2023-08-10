Сербия направила в Словению вторую группу военных для ликвидации последствий наводнения

В нее вошли 34 военнослужащих, которые будут заниматься поставками воды и топлива, биологической дезинфекцией зданий и земель в угрожаемых районах, а также выполнением инженерных работ по расчистке коммуникаций

БЕЛГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Армия Сербии направила в Словению вторую группу военнослужащих для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения. Об этом говорится в опубликованном заявлении правительства республики.

"Министерство обороны Республики Сербия сообщило, что сегодня в Словению направлена вторая часть контингента Вооруженных сил Сербии, которая примет участие в гуманитарной операции по предотвращению, ликвидации и устранению последствий катастрофического наводнения, обрушившегося на эту страну. В эту группу входят 34 военнослужащих Вооруженных сил Сербии, которые будут заниматься поставками воды и топлива, биологической дезинфекцией зданий и земель в угрожаемых районах, а также выполнением инженерных работ по расчистке коммуникаций", - отметили в правительстве.

Сообщается, что первая часть сербского военного контингента в составе 22 военнослужащих ВВС и 63-й десантной дивизии, а также вертолеты Н145 и Ми-17 уже приступили к работе на местах.

Глава правительства Словении Роберт Голоб 7 августа сообщил, что ущерб от наводнения составляет несколько миллиардов евро. Днем ранее власти Словении обратились к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий стихийного бедствия, вызванного ливнями. Речь идет о технике для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог, военных вертолетах грузоподъемностью не менее 5 тонн, сборных мостах, а также о 200 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий стихии.

Агентство по охране окружающей среды Словении сообщило о том, что уровень воды в реках постепенно снижается. Наиболее пострадали от ударов стихии регионы Савиньска и Корошка, где многие дороги остаются закрытыми для движения из-за затопления или повреждения полотна. В результате наводнения погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых двое граждан Нидерландов.