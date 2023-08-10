В Чувашии завели три уголовных дела из-за падения водонапорной башни от порыва ветра

По данным прокуратуры, подрядчик выполнил не все работы по установке объекта, "влияющие на устойчивость конструкции"

ЧЕБОКСАРЫ, 10 августа. /ТАСС/. В Чувашии возбудили три уголовных дела по факту падения в ночь с 13 на 14 апреля водонапорной башни в деревне Шоля. Об этом говорится в сообщении, распространенном республиканской прокуратурой.

"В ночь с 13 на 14 апреля 2023 года от порыва ветра произошло падение водонапорной башни, расположенной в деревне Шоля Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики. По результатам проверки возбуждено три уголовных дела", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2022 году администрация Акчикасинского сельского поселения Красночетайского округа заключила с индивидуальным предпринимателем контракт по ремонту водопроводных сетей, включающий установку башни. Правоохранители установили, что подрядчик выполнил не все работы, "влияющие на устойчивость конструкции".

"Вместе с тем, главой Акчикасинского сельского поселения и индивидуальным предпринимателем внесены заведомо ложные сведения об их выполнении в акт о приемке выполненных работ, справку об их стоимости и затрат, которые на основании данных документов были оплачены за счет бюджетных средств", - говорится в сообщении.

По мнению прокуратуры, вопреки требованиям нормативных документов в части эксплуатации объекта подрядчик не закрепил должным образом водонапорную башню к бетонному фундаменту. "В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения устранены, водонапорная башня отремонтирована и установлена", - уточнили в ведомстве.

Материалы прокурорской проверки переданы в СУ СК по Чувашии. По информации прокуратуры, в отношении бывшего главы сельского поселения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог". Индивидуального предпринимателя подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ "Пособничество в совершении служебного подлога".