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Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил о ранении мужчины в результате обстрелов ВСУ

Алексей Кулемзин отметил, что снарядами повреждены частные дома по улицам Грекова, Спартака, Товарная и многоквартирные дома по улицам Левицкого, Тренева, Университетская, Артема, Россини

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в результате продолжающихся обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

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"За период с 09:00 до 21:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 10 августа, по информации СЦКК [Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины] ДНР, территория Донецка 12 раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). В направлении Куйбышевского, Киевского, Петровского и Кировского районов, а также села Луганского укронацисты выпустили 39 снарядов калибром 155 мм, из них шесть кассетного типа. По ул. Артема ранен мужчина 1988 года рождения", - написал он.

Кулемзин отметил, что снарядами повреждены частные дома по улицам Грекова, Спартака, Товарная и многоквартирные дома по улицам Левицкого, Тренева, Университетская, Артема, Россини. 

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