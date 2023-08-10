Мэр Донецка сообщил о ранении мужчины в результате обстрелов ВСУ

Алексей Кулемзин отметил, что снарядами повреждены частные дома по улицам Грекова, Спартака, Товарная и многоквартирные дома по улицам Левицкого, Тренева, Университетская, Артема, Россини

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в результате продолжающихся обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"За период с 09:00 до 21:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 10 августа, по информации СЦКК [Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины] ДНР, территория Донецка 12 раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). В направлении Куйбышевского, Киевского, Петровского и Кировского районов, а также села Луганского укронацисты выпустили 39 снарядов калибром 155 мм, из них шесть кассетного типа. По ул. Артема ранен мужчина 1988 года рождения", - написал он.

Кулемзин отметил, что снарядами повреждены частные дома по улицам Грекова, Спартака, Товарная и многоквартирные дома по улицам Левицкого, Тренева, Университетская, Артема, Россини.