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обновлено 10 августа, 19:15
Взрыв в Сергиевом Посаде

В результате ЧП в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Один человек погиб

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрыва на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде составило 80, на стационарном лечении находятся 15 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

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"В результате происшествия на [территории] завода в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 1 человек погиб. 56 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно, 8 человек уже выписаны из стационаров, получив необходимую медицинскую помощь. В настоящее время 15 пациентов находятся на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

Так, 13 пациентов находятся в местной центральной районной больнице, состояние трех из них оценивается как тяжелое, 10 - как средней степени тяжести. Еще одного человека доставили в Мытищинскую ЦРБ. Также один пострадавший был эвакуирован в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Минздрава России.

"Все пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме", - подчеркнули в Минздраве. 

Теги:
РоссияВзрыв в Сергиевом Посаде
© Информационное агентство ТАСС
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