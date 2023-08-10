Генпрокуратура требует дать правовую оценку доказательствам коррупции депутата Колесника

Ведомство считает, что депутат и его родственники незаконно приобрели акции АО "Калининградский морской торговый порт", осуществляли коммерческую деятельность по управлению компанией и обогащались за ее счет

ТАСС, 10 августа. Генпрокуратура РФ подала апелляцию на решение об изъятии акций АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП) у действующего депутата Государственной думы Андрея Колесника и членов его семьи. Ведомство указало, что в нем не дана оценка доказательств его коррупционной деятельности, сообщил ТАСС источник близкий к правоохранительным органам.

"Генпрокуратура потребовала дать полную и исчерпывающую правовую оценку всей совокупности собранных доказательств, уличающих Колесника в систематической и продолжительной коррупционной деятельности, что не было сделано судом первой инстанции", - сообщил собеседник агентства.

В мае текущего года Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в пользу государства 46,5% акций Калининградского морского торгового порта (КМТП), предварительно наложив на них арест.

В июле Центральный районный суд Калининграда удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры о передаче государству 53 750 акций Калининградского морского торгового порта, а также незаконного дохода, полученного их владельцами, в сумме 369,2 млн рублей. Иск заместителя генерального прокурора был предъявлен депутату Госдумы Андрею Колеснику, его супруге Марине Лысенко и ее матери Надежде Лысенко. В нем указывалось, что Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства депутатом Колесником: незаконное приобретение, скрытое владение акциями АО "Калининградский морской торговый порт", а также нелегальное осуществление коммерческой деятельности по управлению портом и неправомерное обогащение.

Генпрокуратура отмечает, что в решении суда не дана оценка: аудиозаписи, на которой Колесник признает факт осуществления руководства КМТП в период нахождения во власти; фиктивному характеру договора доверительного управления между депутатом и его тещей Надеждой Лысенко - пенсионеркой, которую никогда не видели в порту; наличию у Колесника прямого конфликта интересов по занимаемым должностям в Государственной думе и в руководстве КМТП.